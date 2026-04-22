Hefei Chipmore Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hefei Chipmore Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,37 Prozent auf 420,4 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 474,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at