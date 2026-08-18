|
18.08.2026 06:31:29
Hefei Chipmore Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hefei Chipmore Technology A stellte am 15.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Hefei Chipmore Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 541,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 521,5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street ging es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.