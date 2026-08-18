Hefei Chipmore Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hefei Chipmore Technology A stellte am 15.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Hefei Chipmore Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 541,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 521,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at