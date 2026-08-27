Hefei Conver A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hefei Conver A hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,18 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hefei Conver A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 385,0 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 273,7 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at