Hefei Gocom Information Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hefei Gocom Information Technology A hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 46,6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hefei Gocom Information Technology A 38,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at