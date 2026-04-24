Hefei Gocom Information Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hefei Gocom Information Technology A gab am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,1 Millionen CNY – eine Minderung von 37,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40,2 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at