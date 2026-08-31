Hefei Gocom Information Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hefei Gocom Information Technology A präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 65,2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at