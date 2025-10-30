Hefei Gocom Information Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hefei Gocom Information Technology A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 56,71 Prozent auf 38,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 88,2 Millionen CNY gelegen.

