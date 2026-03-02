|
02.03.2026 06:31:29
Hefei Gocom Information Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hefei Gocom Information Technology A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 84,7 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 61,7 Millionen CNY.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 CNY gegenüber 0,300 CNY je Aktie im Vorjahr.
Hefei Gocom Information Technology A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 197,57 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 294,61 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.