Hefei Gocom Information Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hefei Gocom Information Technology A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 84,7 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 61,7 Millionen CNY.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 CNY gegenüber 0,300 CNY je Aktie im Vorjahr.

Hefei Gocom Information Technology A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 197,57 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 294,61 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at