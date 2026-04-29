Hefei I-TEK OptoElectronics A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hefei I-TEK OptoElectronics A hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,35 CNY. Im letzten Jahr hatte Hefei I-TEK OptoElectronics A einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Hefei I-TEK OptoElectronics A 146,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 95,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 74,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at