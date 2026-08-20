Hefei I-TEK OptoElectronics A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hefei I-TEK OptoElectronics A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 CNY gegenüber 0,410 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 231,1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 74,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at