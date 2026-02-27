27.02.2026 06:31:29

Hefei I-TEK OptoElectronics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hefei I-TEK OptoElectronics A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,8 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 105,9 Millionen CNY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,960 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Hefei I-TEK OptoElectronics A 0,240 CNY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hefei I-TEK OptoElectronics A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 78,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 440,31 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 247,26 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,01 CNY und einen Umsatz von 433,00 Millionen CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

