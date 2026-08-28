Hefei Jianghang Aircraft Equipment A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hefei Jianghang Aircraft Equipment A stellte am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Mit einem Umsatz von 261,0 Millionen CNY, gegenüber 261,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,27 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at