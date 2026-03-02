02.03.2026 06:31:29

Hefei Jianghang Aircraft Equipment A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hefei Jianghang Aircraft Equipment A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hefei Jianghang Aircraft Equipment A ein EPS von -0,010 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 310,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 301,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,070 CNY gegenüber 0,160 CNY im Vorjahr.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 947,54 Millionen CNY – eine Minderung um 12,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,09 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

