Hefei Jingsong Intelligent Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hefei Jingsong Intelligent Technology A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Hefei Jingsong Intelligent Technology A im vergangenen Quartal 454,8 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hefei Jingsong Intelligent Technology A 284,6 Millionen CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,330 CNY. Im Vorjahr waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,02 Milliarden CNY, während im Vorjahr 831,21 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at