Hefei Jingsong Intelligent Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hefei Jingsong Intelligent Technology A hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,30 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hefei Jingsong Intelligent Technology A im vergangenen Quartal 116,0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 58,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hefei Jingsong Intelligent Technology A 277,5 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at