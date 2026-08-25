Hefei Kewell Power System A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hefei Kewell Power System A hat am 22.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 128,3 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 117,4 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at