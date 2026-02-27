Hefei Kewell Power System A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hefei Kewell Power System A hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,35 Prozent auf 143,8 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,780 CNY gegenüber 0,590 CNY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 513,61 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 476,26 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 595,12 Millionen CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at