|
27.02.2026 06:31:29
Hefei Kewell Power System A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hefei Kewell Power System A hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,35 Prozent auf 143,8 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,780 CNY gegenüber 0,590 CNY im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 513,61 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 476,26 Millionen CNY umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 595,12 Millionen CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.