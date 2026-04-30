Hefei Metalforming Machine Tool hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hefei Metalforming Machine Tool präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hefei Metalforming Machine Tool 0,010 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hefei Metalforming Machine Tool in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 404,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 417,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at