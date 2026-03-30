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30.03.2026 06:31:29
Hefei Taihe Optoelectronic Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hefei Taihe Optoelectronic Technology hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz wurde auf 197,5 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 161,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,160 CNY. Im letzten Jahr hatte Hefei Taihe Optoelectronic Technology einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie eingefahren.
Der Jahresumsatz wurde auf 613,75 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 561,65 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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