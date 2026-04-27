Hefei Taihe Optoelectronic Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Hefei Taihe Optoelectronic Technology äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hefei Taihe Optoelectronic Technology 0,010 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 134,8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hefei Taihe Optoelectronic Technology 104,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at