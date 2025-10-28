Hefei Taihe Optoelectronic Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hefei Taihe Optoelectronic Technology präsentierte am 25.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,070 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 166,7 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 175,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

