Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 22:53:01

Heftige Verluste beuteln Cisco: Tech-Sektor zieht Wall Street runter

Die US-Anleger sehen derzeit vor allem die negativen Seiten der Künstlichen Intelligenz. Erneut müssen Tech-Aktien Federn lassen. Die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung erhalten keinen Rückenwind.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cisco Inc.

mehr Nachrichten