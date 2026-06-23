Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.06.2026 11:39:48
Heftiger Kurssturz: Hunderte Milliarden SpaceX-Dollar lösen sich in Luft auf
An der Börse gilt plötzlich wieder die Schwerkraft. Auf den Höhenflug von SpaceX folgt einer der größten Wertverluste der Wall-Street-Geschichte. Dahinter steckt mehr als nur ein gewöhnlicher Rücksetzer.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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