Heg hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Heg hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,43 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,81 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,17 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at