Heg: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Heg hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,90 INR. Im Vorjahresquartal waren -3,820 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,03 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,42 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,69 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Heg hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 25,69 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 21,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at