12.02.2026 06:31:29
Heg: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Heg äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,72 INR. Im Vorjahresviertel hatte Heg 4,32 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Heg mit einem Umsatz von insgesamt 6,56 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 37,20 Prozent gesteigert.
