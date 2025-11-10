HEIAN CEREMONY SERVICE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HEIAN CEREMONY SERVICE stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,47 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at