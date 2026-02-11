HEIAN CEREMONY SERVICE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HEIAN CEREMONY SERVICE präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,94 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HEIAN CEREMONY SERVICE ein EPS von 27,34 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent auf 2,75 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at