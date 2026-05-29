Heico A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Heico A gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heico A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,31 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at