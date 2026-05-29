|
29.05.2026 06:31:29
Heico A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Heico A gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 1,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heico A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,31 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.