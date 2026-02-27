Heico A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Heico A ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Heico A die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Heico A 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Milliarden USD – ein Plus von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heico A 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at