Heico A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Heico A gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,41 Milliarden USD – ein Plus von 23,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heico A 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at