25.02.2026 23:36:18
HEICO CORP Reveals Climb In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - HEICO CORP (HEI-A) reported a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $190.19 million, or $1.35 per share. This compares with $167.96 million, or $1.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.5% to $1.179 billion from $1.030 billion last year.
HEICO CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $190.19 Mln. vs. $167.96 Mln. last year. -EPS: $1.35 vs. $1.20 last year. -Revenue: $1.179 Bln vs. $1.030 Bln last year.
