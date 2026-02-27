HEICO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HEICO hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,40 Prozent auf 1,18 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at