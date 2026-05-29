HEICO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HEICO hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat HEICO im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HEICO 1,10 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at