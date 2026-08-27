HEICO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HEICO hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 1,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HEICO 1,26 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,13 Prozent auf 1,41 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at