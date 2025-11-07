Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Triebfedern in Europa blieben intakt, schrieb Ben Rada Martin am Freitagmorgen in seinem Resümee zum jüngsten Quartalsbericht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:50 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 198,00 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 21,21 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 51 938 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 68,9 Prozent nach oben.

