Heidelberg Materials Aktie

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Bewertung im Fokus 07.11.2025 13:07:47

Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Triebfedern in Europa blieben intakt, schrieb Ben Rada Martin am Freitagmorgen in seinem Resümee zum jüngsten Quartalsbericht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:50 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 198,00 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 21,21 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 51 938 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 68,9 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

07.11.25 Heidelberg Materials Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
