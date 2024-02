Heidelberg Materials-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt

Die britische Investmentbank Barclays hat Heidelberg Materials nach einer Informationsveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Eine Börsennotierung des Baustoffekonzerns in den USA stehe wohl nicht unmittelbar an, spiele für seine Einschätzung der Aktie aber auch keine entscheidende Rolle, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen rechne zudem damit, dass der richtige Rückenwind von der Energiekostenseite erst noch komme. Das größte Risiko blieben größere Übernahmen. Heidelberg Materials habe aber bestätigt, kleineren Zukäufen den Vorzug zu geben.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:47 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 84,44 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 25,53 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 202 753 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 4,3 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 22.03.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:17 / GMT



