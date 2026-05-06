Heidelberg Materials-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Barclays Capital-Analyst Tom Zhang das Heidelberg Materials-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Zhang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Baustoffkonzern stehe die signifikante Nachfrageerholung dem Energiepreisanstieg gegenüber.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 09:16 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 188,40 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 27,92 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 30 949 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 15,5 Prozent nach unten.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / GMT



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