Heidelberg Materials-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Ergebnisausblick erinnere mit dem erwarteten Währungsgegenwind an das Vorjahr, schrieb Julian Radlinger am Mittwoch. Die Anleger hätten sich ohnehin bereits verhalten gezeigt vor dem Geschäftsbericht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 10:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 193,40 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 34,44 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 205 046 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 13,3 Prozent ein.

