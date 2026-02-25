Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienempfehlung 25.02.2026 11:13:47

Heidelberg Materials-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

Heidelberg Materials-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

UBS AG-Analyst Julian Radlinger hat eine gründliche Analyse des Heidelberg Materials-Papiers durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Ergebnisausblick erinnere mit dem erwarteten Währungsgegenwind an das Vorjahr, schrieb Julian Radlinger am Mittwoch. Die Anleger hätten sich ohnehin bereits verhalten gezeigt vor dem Geschäftsbericht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 10:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 193,40 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 34,44 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 205 046 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 13,3 Prozent ein.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten