Heidelberg Materials Aktie
WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047
|Nachrichtenagentur
|
18.02.2026 13:41:43
Heidelberg Materials-Aktie deutlich stärker: Gespräche über Verdopplung des Akcansa-Anteils
Der Baustoffkonzern habe mit seinem Joint-Venture-Partner Haci Omer Sabanci Holding Gespräche darüber geführt, dessen fast 40-prozentigen Anteil zu erwerben, schreibt die Nachrichtenagentur und beruft sich dabei auf namentlich nicht genannte Quellen.
Heidelberg Materials habe in der Vergangenheit Gespräche über einen Kauf des Industriekonzern Sabanci geführt, diese seien wegen Preisfragen ins Stocken geraten, schreibt Bloomberg. Sabanci und Akcansa hätten auf Anfragen nach einer Stellungnahme nicht reagiert. Akcansa Cimento deckt nach eigenen Angaben 7 Prozent des türkischen Zementbedarfs.
Heidelberg Materials wollte auf Anfrage von Dow Jones Newswires keine Stellungnahme abgeben. Marktgerüchte würden wie üblich nicht kommentiert, sagte ein Sprecher.
Die Heidelberg Materials-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 4,08 Prozent stärker bei 202,90 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
