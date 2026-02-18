Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047

Nachrichtenagentur 18.02.2026 13:41:43

Heidelberg Materials-Aktie deutlich stärker: Gespräche über Verdopplung des Akcansa-Anteils

Heidelberg Materials-Aktie deutlich stärker: Gespräche über Verdopplung des Akcansa-Anteils

Heidelberg Materials will nach Informationen von Bloomberg seinen Anteil am türkischen Zementhersteller Akcansa Cimento verdoppeln.

Der Baustoffkonzern habe mit seinem Joint-Venture-Partner Haci Omer Sabanci Holding Gespräche darüber geführt, dessen fast 40-prozentigen Anteil zu erwerben, schreibt die Nachrichtenagentur und beruft sich dabei auf namentlich nicht genannte Quellen.

Heidelberg Materials habe in der Vergangenheit Gespräche über einen Kauf des Industriekonzern Sabanci geführt, diese seien wegen Preisfragen ins Stocken geraten, schreibt Bloomberg. Sabanci und Akcansa hätten auf Anfragen nach einer Stellungnahme nicht reagiert. Akcansa Cimento deckt nach eigenen Angaben 7 Prozent des türkischen Zementbedarfs.

Heidelberg Materials wollte auf Anfrage von Dow Jones Newswires keine Stellungnahme abgeben. Marktgerüchte würden wie üblich nicht kommentiert, sagte ein Sprecher.

Die Heidelberg Materials-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 4,08 Prozent stärker bei 202,90 Euro.

DOW JONES

