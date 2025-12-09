Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zement bleibe Zentrum für Gewinnwachstum, schrieb Ben Rada Martin am Montagabend in seinem Branchenausblick auf 2026 für Europas Hersteller schwerer Baustoffe. Das größte Überraschungspotenzial sieht er bei den Preisen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 13:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 219,90 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 13,69 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42 256 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 legte die Aktie um 87,6 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.