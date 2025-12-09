Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Bewertung im Fokus
|
09.12.2025 14:07:48
Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zement bleibe Zentrum für Gewinnwachstum, schrieb Ben Rada Martin am Montagabend in seinem Branchenausblick auf 2026 für Europas Hersteller schwerer Baustoffe. Das größte Überraschungspotenzial sieht er bei den Preisen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse
Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 13:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 219,90 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 13,69 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42 256 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 legte die Aktie um 87,6 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|13:18
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|220,60
|-0,27%
