Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Aktienempfehlung 31.03.2026 11:13:47

Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Heidelberg Materials-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Ben Rada Martin genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Zahlen zum ersten Quartal von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Alles in allem dürfte das Auftaktquartal verhalten verlaufen sein, schrieb Ben Rada Martin in einem Ausblick am Dienstag. Vor allem schwächere Volumina des Zementherstellers dürften zu einem dreiprozentigen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebit) geführt haben.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 10:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 179,50 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 30,92 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 74 602 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 19,5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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