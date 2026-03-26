Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047

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Geschäftsbericht 26.03.2026 08:42:42

Heidelberg Materials-Aktie etwas schwächer: Ausschüttung steigt, verfehlt jedoch Prognosen

Heidelberg Materials-Aktie etwas schwächer: Ausschüttung steigt, verfehlt jedoch Prognosen

Heidelberg Materials will seinen Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr eine höhere Dividende zahlen.

So will das Unternehmen 3,60 Euro pro Aktie zahlen, 30 Cent mehr als im Vorjahr. Damit sollen 28,8 Prozent des Jahresüberschusses an die Aktionäre ausgeschüttet werden, wie aus dem jetzt veröffentlichten Geschäftsbericht des Baustoffkonzerns für 2025 hervorgeht. Analysten hatten mit 3,61 Euro Dividende gerechnet.

Zahlen für das abgelaufene Jahr waren bereits Ende Februar veröffentlicht worden. Der den Aktionären zuzurechnende Überschuss nach Anteilen Dritter ist 2025 auf 2,205 von 2,156 Milliarden Euro gestiegen.

Heidelberg Materials verfolgt eine progressive Dividendenpolitik. Überdies läuft derzeit ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,2 Milliarden Euro. Bis Ende 2026 soll es abgeschlossen werden. Zurückgekaufte Aktien für rund 750 Millionen Euro hat Heidelberg Materials bereits eingezogen.

Heidelberg Materials-Aktie nach schwacher Dividende leicht im Minus

>p> Die Aktien von Heidelberg Materials haben am Donnerstag vorbörslich nach anfänglichen Gewinnen leicht zur Schwäche geneigt. Mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 180,55 Euro schlugen sie sich auf Tradegate aber etwas besser als der DAX, der rund ein Prozent schwächer indiziert wird.

Die Investmentbank Oddo BHF hat die Aktien des Baustoffherstellers von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Händler monieren allerdings, dass die Dividende geringer ausfällt als erwartet. Das Unternehmen will für 2025 eine Dividende von 3,60 Euro zahlen, die Konsensschätzung liegt bei 3,91 Euro.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Weitere Links:

Heidelberg Materials-Aktie gibt nach: Zementwerk Paderborn beendet Betrieb

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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