Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Experteneinschätzung
|
24.11.2026 07:55:00
Heidelberg Materials-Aktie fester: Warum JPMorgan den Baustoffkonzern jetzt ganz oben auf die Kaufliste setzt
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 225 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere sind nun der "Top Pick" der Analystin Elodie Rall im Subsektor für Hersteller schwerer Baustoffe und blieben obendrein auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Für den Sektor sei 2026 ein schwieriges Jahr gewesen, schrieb Rall am Montag. Für 2027 ist sie aber optimistisch, rechnet mit Preisanstiegen und liegt mit ihren Schätzungen im Schnitt etwas über dem operativen Ergebniskonsens - besonders deutlich bei Heidelberg und dem Schweizer Konkurrenten Holcim. Rall hob auch die attraktiven Bewertungen hervor.
Die Bezeichnung als "Top Pick" kommt an der Börse gut an: Zeitweise steht die Heidelberg Materials-Aktie via Tradegate bei 178,55 Euro und damit 0,45 Prozent höher.
/ag/zb
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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