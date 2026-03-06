Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Schwache Baunachfrage
|
06.03.2026 11:54:40
Heidelberg Materials-Aktie gibt nach: Zementwerk Paderborn beendet Betrieb
Da Kunden flächendeckend klinkerreduzierte Zemente bekommen könnten, habe das Werk sein Alleinstellungsmerkmal innerhalb des Konzerns verloren, heißt es in einer Mitteilung des Baustoffkonzerns. Die übrigen Aktivitäten am Standort würden fortgeführt.
Im XETRA-Handel verliert die Heidelberg Materials-Aktie zeitweise 0,89 Prozent auf 178,45 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Analysen zu Heidelberg Materials
|04.03.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
