Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schwache Baunachfrage 06.03.2026 11:54:40

Heidelberg Materials-Aktie gibt nach: Zementwerk Paderborn beendet Betrieb

Heidelberg Materials-Aktie gibt nach: Zementwerk Paderborn beendet Betrieb

Heidelberg Materials legt sein Zementwerk in Paderborn angesichts der schwachen Baunachfrage still.

Da Kunden flächendeckend klinkerreduzierte Zemente bekommen könnten, habe das Werk sein Alleinstellungsmerkmal innerhalb des Konzerns verloren, heißt es in einer Mitteilung des Baustoffkonzerns. Die übrigen Aktivitäten am Standort würden fortgeführt.

Im XETRA-Handel verliert die Heidelberg Materials-Aktie zeitweise 0,89 Prozent auf 178,45 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Heidelberg Materials-Aktie dennoch in Rot: Weiteres Gewinnplus geplant
Aktien von Heidelberg Materials und Holcim leiden: Emissionsdebatte spaltet Branchen
Deutsche Bank AG gibt Heidelberg Materials-Aktie Buy

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberg Materials

mehr Analysen
04.03.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Heidelberg Materials AG Registered Shs American Depository Share 0,00 0,00% Heidelberg Materials AG Registered Shs American Depository Share
Heidelberg Materials 174,60 -3,19% Heidelberg Materials

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:10 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:18 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen