Heidelberg Materials-Aktie gibt nach: Zementwerk Paderborn beendet Betrieb

Heidelberg Materials legt sein Zementwerk in Paderborn angesichts der schwachen Baunachfrage still.

Da Kunden flächendeckend klinkerreduzierte Zemente bekommen könnten, habe das Werk sein Alleinstellungsmerkmal innerhalb des Konzerns verloren, heißt es in einer Mitteilung des Baustoffkonzerns. Die übrigen Aktivitäten am Standort würden fortgeführt.

Im XETRA-Handel verliert die Heidelberg Materials-Aktie zeitweise 0,89 Prozent auf 178,45 Euro.

DOW JONES