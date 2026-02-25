Heidelberg Materials-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege am Mittelpunkt der Zielspanne etwas unter dem Konsens, schrieb Ben Rada Martin am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht.

Um 09:28 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 198,30 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 28,59 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80 550 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 11,1 Prozent ein.

