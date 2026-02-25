Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Rating im Fokus
|
25.02.2026 09:45:07
Heidelberg Materials-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege am Mittelpunkt der Zielspanne etwas unter dem Konsens, schrieb Ben Rada Martin am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 09:28 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 198,30 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 28,59 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80 550 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 11,1 Prozent ein.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
16:25
|ROUNDUP 3: Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekord an (dpa-AFX)
|
14:23
|ROUNDUP 2: Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekord an (dpa-AFX)
|
12:06
|AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberg Materials schwach - Ausblick kein Stimmungsheber (dpa-AFX)
|
11:33
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy (EQS Group)
|
11:33
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf (EQS Group)
|
11:13
|Heidelberg Materials-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG (finanzen.at)
|
09:48
|Analyse: So bewertet Barclays Capital die Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
09:45
|Heidelberg Materials-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|18:27
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:19
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18:27
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:19
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:19
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:27
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|199,90
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.