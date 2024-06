Heidelberg Materials-Aktie im Plus: Zementwerk in den USA wird in Schlackenmahlwerk umgewandelt

Wie der Baustoffkonzern mitteilte, wandelt er ein Zementwerk im US-Bundesstaat Indiana in ein Schlackenmahlwerk um. habe nach der Eröffnung eines neuen, modernen Zementwerks ebenfalls in Indiana die Herstellung von sogenanntem Portlandzement in der Stadt Speed eingestellt und in den Umbau der Anlage zur Herstellung von Schlackenzement aus lokal gewonnenem Schlackengranulat investiert. Nach Unternehmensangaben können durch den Einsatz von Schlackenzement in Betonmischungen Teile des herkömmlichen Portlandzements ersetzt und so Umweltauswirkungen erheblich verringert werden. Der Standort verfügt über eine Mahlkapazität von über 400.000 Tonnen im Jahr.Via XETRA klettert die Heidelberg Materials-Aktie zeitweise um 0,93 Prozent auf 95,38 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)