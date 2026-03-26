Heidelberg Materials Aktie
WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047
|Geschäftsbericht
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26.03.2026 16:12:42
Heidelberg Materials-Aktie leichter: Ausschüttung steigt, verfehlt jedoch Prognosen
Zahlen für das abgelaufene Jahr waren bereits Ende Februar veröffentlicht worden. Der den Aktionären zuzurechnende Überschuss nach Anteilen Dritter ist 2025 auf 2,205 von 2,156 Milliarden Euro gestiegen.
Heidelberg Materials verfolgt eine progressive Dividendenpolitik. Überdies läuft derzeit ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,2 Milliarden Euro. Bis Ende 2026 soll es abgeschlossen werden. Zurückgekaufte Aktien für rund 750 Millionen Euro hat Heidelberg Materials bereits eingezogen.
So bewegt sich die Heidelberg Materials-Aktie
Die Aktien von Heidelberg Materials wechseln am Donnerstag die Vorzeichene. Zeitweise geht es via XETRA für die Aktie 1,52 Prozent auf 178,55 Euro nach unten.
Die Investmentbank Oddo BHF hat die Aktien des Baustoffherstellers von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Händler monieren allerdings, dass die Dividende geringer ausfällt als erwartet. Das Unternehmen will für 2025 eine Dividende von 3,60 Euro zahlen, die Konsensschätzung liegt bei 3,91 Euro.
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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