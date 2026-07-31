Heidelberg Materials Aktie
WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047
|Wachstumstreiber
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31.07.2026 15:21:41
Heidelberg-Materials-Aktie niedriger: KI treibt Baumaterialien-Nachfrage laut CEO bis nach 2030
"Das hat sich in den letzten Jahren eindeutig verschoben", sagte von Achten.
Bereits jetzt schlägt sich dies im Geschäft von Heidelberg Materials nieder. Von Achten sagte, das Unternehmen liefere Baumaterialien für große Halbleiter- und Rechenzentrumsprojekte in den USA.
Unterdessen wird sich die Nachfrage nach Wohnraum nach seiner Einschätzung wieder erholen, sobald sich die Zinssätze stabilisierten. Der Zeitpunkt, wann dies geschehe, bleibe angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen aber ungewiss, fügte er hinzu.
Da KI die Baustoff-Nachfrage ankurbelt, sieht von Achten Europas Herausforderung darin sicherzustellen, dass seine industrielle Basis wettbewerbsfähig genug ist, um davon zu profitieren.
Europa sollte China nicht nur als Konkurrenten, sondern auch als Quelle für Fertigungs-Know-how betrachten, sagte er. So hätten chinesische Werke bereits ein Effizienzniveau erreicht, das in vielen westlichen Anlagen noch nicht erreicht sei.
"Es gab Jahrzehnte, in denen die Chinesen vom Westen gelernt haben", sagte von Achten. "Es werden wohl ein paar Jahrzehnte kommen, in denen wir von den Chinesen lernen."
Via XETRA notiert die Heidelberg Materials-Aktie zeitwiese 2,63 Prozent schwächer bei 159,75 Euro.
Von Nina Kienle
DOW JONES
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