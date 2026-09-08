Heidelberg Materials Aktie

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WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047

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Zementhersteller 08.09.2026 11:28:41

Heidelberg Materials-Aktie schwächelt: Präsenz in Lateinamerika gestärkt

Heidelberg Materials-Aktie schwächelt: Präsenz in Lateinamerika gestärkt

Heidelberg Materials übernimmt in Peru eine 70-prozentige Beteiligung am familiengeführten Zementhersteller Cementos Inka.

Das Unternehmen mit zwei Mahlwerken und einer Jahreskapazität von insgesamt 1,3 Millionen Tonnen sowie zwei Transportbetonwerken biete "überzeugende Wachstumschancen", teilte der deutsche Baustoffhersteller mit.

Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht, die Transaktion werde zum 6-fachen des erwarteten EBITDA im laufenden Jahr bewertet, hieß es jedoch.

Heidelberg Materials erwartet einen positiven Beitrag zu allen Finanzkennziffern ab dem ersten Jahr nach der Übernahme und begründet dies mit dem geringem Kapitalbedarf des Unternehmens. Das Closing wird im Oktober erwartet, eine behördliche Freigabe ist nicht erforderlich.

Die Papiere von Heidelberg Materials notieren im XETRA-Handel zwischenzeitlich 1,73 Prozent tiefer bei 162,20 Euro.

DJG/rio/uxd

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Heidelberg Materials-Aktie im Minus: Analysten senken Umsatzprognosen

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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